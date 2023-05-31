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Разведка Южной Кореи подсчитала вес Ким Чен Ына с помощью ИИ

Yonhap: лидер КНДР Ким Чен Ын весит более 140 кг и страдает бессонницей

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KCNA/Reuters

Государственное разведывательное управление Южной Кореи провело оценку главы Северной Кореи Ким Чен Ына с помощью искусственного интеллекта, передает Yonhap. По информации агентства, на основе анализа фотографий и видеоматериалов было сделано предположение о весе северокорейского лидера.

«В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с четкими темными кругами под глазами, анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами», — отметил депутат южнокорейского парламента от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, в Сеуле подозревают, что Ким Чен Ын страдает не только лишним весом, но и бессонницей. Он также добавил, что разведка не исключает наличия у лидера КНДР кожного заболевания и аллергии.

«С конца прошлого года на руках председателя Кима постоянно наблюдаются царапины и синяки, которые, как подозревают, являются сочетанием аллергии и вызванного стрессом дерматита», — подчеркнул Ю Сан Бом.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в Северной Корее.

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