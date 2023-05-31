Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мозамбик поддержал позицию России по мирным инициативам по Украине

Президент Мозамбика приветствовал подход РФ к урегулированию на Украине и призвал к диалогу

close
100%
Mandel Ngan/AP

Власти Мозамбика выступают за поиск мирного решения конфликта на Украине, заявил президент африканской республики Филипе Ньюси. Как отметил мозамбикский министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита, глава государства выступает за переговоры для урегулирования украинского кризиса.

«Президент [Мозамбика] приветствовал позицию России в отношении мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта, в частности китайской инициативы, и высказался за мирное решение этого конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога как пути для установления мира», — цитирует слова Мешкита ТАСС.

Соответствующее заявление мозамбикский министр сделал по итогам встречи Ньюси с главой МИД России Сергеем Лавровым, который в настоящее время находится в африканском турне. При этом помимо Мозамбика российский дипломат уже успел побывать в Кении и Бурунди.

Ранее сообщалось, что Ньюси собирается посетить Россию в середине лета. Как отмечалось, президент Мозамбика приедет в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия-Африка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях