Мозамбик поддержал позицию России по мирным инициативам по Украине

Власти Мозамбика выступают за поиск мирного решения конфликта на Украине, заявил президент африканской республики Филипе Ньюси. Как отметил мозамбикский министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита, глава государства выступает за переговоры для урегулирования украинского кризиса.

«Президент [Мозамбика] приветствовал позицию России в отношении мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта, в частности китайской инициативы, и высказался за мирное решение этого конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога как пути для установления мира», — цитирует слова Мешкита ТАСС.

Соответствующее заявление мозамбикский министр сделал по итогам встречи Ньюси с главой МИД России Сергеем Лавровым, который в настоящее время находится в африканском турне. При этом помимо Мозамбика российский дипломат уже успел побывать в Кении и Бурунди.

Ранее сообщалось, что Ньюси собирается посетить Россию в середине лета. Как отмечалось, президент Мозамбика приедет в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия-Африка.