Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Косово ответил на вопрос о возможной встрече с президентом Сербии

Премьер Косово Курти заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Вучичем

close
100%
Tomas Tkacik/Andreas Gora/Global Look Press

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом он заявил на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе, передает «Вечерне новости».

«Я вполне готов, потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово - ред.), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества», — сказал он.

По его словам, необходимо активизировать диалог между сторонами на высоком уровне.

Ранее Курти заявил, что протестующих сербов необходимо посадить в тюрьмы в Косово или отправить обратно в Сербию. Об этом он сообщил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Более тысячи сербов собрались 31 мая перед зданием муниципалитета в Звечане на севере самопровозглашенной республики Косово, они принесли с собой 250-метровый национальный флаг.

В протесте против албанских властей приняли участие рекордное число людей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях