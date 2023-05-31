Премьер Косово ответил на вопрос о возможной встрече с президентом Сербии

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом он заявил на форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе, передает «Вечерне новости».

«Я вполне готов, потому что мне нравится соглашение (план ЕС по урегулированию в Косово - ред.), де-факто признание, что включает также самоуправление сербского сообщества», — сказал он.

По его словам, необходимо активизировать диалог между сторонами на высоком уровне.

Ранее Курти заявил, что протестующих сербов необходимо посадить в тюрьмы в Косово или отправить обратно в Сербию. Об этом он сообщил на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Более тысячи сербов собрались 31 мая перед зданием муниципалитета в Звечане на севере самопровозглашенной республики Косово, они принесли с собой 250-метровый национальный флаг.

В протесте против албанских властей приняли участие рекордное число людей.