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МИД Сирии осудил атаку беспилотников на Москву

SANA: МИД Сирии решительно осуждает атаку украинских беспилотников на Москву

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«SHOT»/Wikimedia Commons' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»/Wikimedia Commons

Дамаск осудил атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA со ссылкой на источник в МИД страны.

«Сирия самым решительным образом осуждает агрессию украинского режима в отношении Москвы с использованием дронов», — передает источник SANA.

Также агентство передает, что в МИД Сирии считают нападение на Москву актом агрессии, ведущим к значительной эскалации «атлантической агрессии против Российской Федерации» и представляющим «серьезную угрозу международной безопасности и стабильности».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки на Москву, заявив, что Киев выбрал путь запугивания россиян.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажный дом в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

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