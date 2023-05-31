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Президент Польши предостерег от поспешных заявлений о проигрыше РФ в конфликте на Украине

Президент Польши Дуда напомнил, что Путин не проиграл ни одной войны

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о проигрыше России в конфликте на Украине. Об этом Дуда сказал в беседе с генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром, текст которой приводит сайт президента Польши.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя финское общество годами колебалось. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — заявил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что сегодня нельзя говорить о поражении РФ, так «Россия все больше мобилизуется, российская экономика переходит на военный режим». Он отметил, что в настоящее время «российский каток давит Украину». По его мнению, у Москвы есть преимущество над Киевом.

Дуда подчеркнул, что не стоит смеяться над тем, что Россия якобы использует устаревшее вооружение в ходе СВО. «Россия ядерная держава, у нее склады оружия гигантские — ну и что тут смеяться, что она выкатывает танки 1960-х годов, так как каждый танк весит тонн 50-60. Если он движется, то давит, независимо от того, современный ли он», – сказал польский президент.

Он также напомнил «немецким соседям», что русские были в Берлине, а «коллегам из Франции», что русские были в Париже в наполеоновскую эпоху.

Ранее журналист Кори Шейк в статье для Atlantic высказала мнение, что граждане Украины прекрасно понимают, что они уже проиграли бы в конфликте с Россией без помощи со стороны США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ознакомил его со своими планами по проведению контрнаступления и в ближайшие дни украинская армия продемонстрирует свою «довольно впечатляющую мощь».

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