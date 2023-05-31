Песков отреагировал на предложение Кадырова ввести военное положение в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о необходимости введения военного положения в Российской Федерации.

«Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что введение военного положения в стране — это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти.

Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву необходимо ввести военное положение в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его мнению, «необходимо объявить военное положение в России», а для этого использовать все предназначенные боевые ресурсы.

Также Кадыров написал в своем Telegram-канале, что спецназ «Ахмат» передислоцировался и готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении. Он добавил, что зоной ответственности формирования становятся территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как отметил мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Минобороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были нейтрализованы.