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В Косово считают страну образцом демократии на Западных Балканах

Премьер Курти назвал Косово самой демократичной страной на Западных Балканах

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Darko Vojinovic/AP

Премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти назвал республику самой демократичной среди всех государств Западных Балкан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, демократия является гарантией мира и стабильности вне зависимости от угрозы.

«Республика Косово — самое демократическое государство Западных Балкан с администрацией и структурами безопасности, профессионально подготовленными обществами Запада и ориентированными на ценности этих обществ», — пояснил Курти.

Он пояснил, что все главы муниципалитетов, избранные 23 апреля, имеют законные права и полномочия в муниципальных учреждениях и на службе народа.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявлял, что Белград надеется на мирное решение ситуации в непризнанном Косово и Метохии.

Утром 30 мая президент Сербии Александр Вучич встречался с послами «пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция — «Газета.Ru») и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово.

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