В РФ заявили, что не отдадут ОБСЕ «на откуп» Западу

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил ТАСС, что Россия не может отдать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «на откуп Западу».

«Мы просто не имеем права отдать [ОБСЕ] на откуп этой хищной западной банде. Речь идет в том числе и о постсоветском пространстве, где работает ОБСЕ», — пояснил Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что РФ не позволит сделать ОБСЕ «площадкой русофобии». По его словам, сегодня организация превращается в свой антипод, где все чаще доминирует не диалог, а конфронтация. Запад пытается сделать из ОБСЕ «свой инструмент», но Россия этому противостоит.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто говорил, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает «разрушение», если в ней в 2024 году не будет председателя и консенсуса на данный счет.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал западные государства за безответственные шаги в рамках ООН и ОБСЕ.