Политолог допустил госпереворот в Сербии из-за допбатальона НАТО

Дополнительный батальон НАТО в Косово может привести к госперевороту в Сербии. Такое мнение в беседе с «Ридусом» выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя новость о том, что Североатлантический альянс направит дополнительное подразделение для поддержки сил KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) из-за беспорядков, при которых пострадали военные. По мнению собеседника агентства, это очередная попытка надавить на сербского лидера Александра Вучича.

«Очередной удар. Возможно, Вучичу удастся немного отступить, сделать шаг назад, но нейтральную позицию все-таки сохранить. Это оптимальный для Сербии вариант. Худший вариант — продолжающееся давление с попыткой государственного переворота, смещение Вучича, установка проамериканского, пробрюссельского режима», — отметил политолог.

Он добавил, что получить какую-либо помощь от России Сербия на данный момент не в состоянии из-за отсутствия сообщения.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло заявил, что НАТО дополнительно направит 700 военных в Косово и в дополнение к этому подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости.