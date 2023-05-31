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Историк раскрыл последствия отказа Европы от сотрудничества с Россией

Американский историк Хомский предрек ЕС упадок из-за отказа от сотрудничества с Россией

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Американский историк Ноам Хомский в разговоре с РИА Новости раскрыл последствия отказа Европы от сотрудничества с Российской Федерацией.

Он указал, что разрыв сотрудничества с Россией грозит европейским странам упадком.

В настоящее время, по словам историка, Европа стоит перед выбором: продолжать находиться под влиянием США, столкнувшись с деиндустриализацией, или выстраивать отношения с «естественным экономическим партнером» в лице России.

Хомский также добавил, что конфликт России и Украины привел к желанному США разрыву между Москвой и Европой.

Ранее в этом же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Российской Федерации.

В апреле исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов отмечал, что Евросоюз загоняет себя в международную изоляцию, деля мир на «своих» и «чужих» через отношение к ситуации на Украине и к КНР.

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