Американский историк Ноам Хомский в разговоре с РИА Новости раскрыл последствия отказа Европы от сотрудничества с Российской Федерацией.

Он указал, что разрыв сотрудничества с Россией грозит европейским странам упадком.

В настоящее время, по словам историка, Европа стоит перед выбором: продолжать находиться под влиянием США, столкнувшись с деиндустриализацией, или выстраивать отношения с «естественным экономическим партнером» в лице России.

Хомский также добавил, что конфликт России и Украины привел к желанному США разрыву между Москвой и Европой.

Ранее в этом же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Российской Федерации.

В апреле исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов отмечал, что Евросоюз загоняет себя в международную изоляцию, деля мир на «своих» и «чужих» через отношение к ситуации на Украине и к КНР.