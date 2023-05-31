В АКОРТ рассказали о последствиях польского запрета на въезд грузовиков из России

Введение Польшей запрета на въезд для российских грузовиков не скажется на доступности товаров в России, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Польша с 1 июня закроет движение для грузовиков с номерами Белоруссии и России.

«Запрет не скажется ни на поставках ритейлеров, ни на доступности товаров для потребителя», — отметил Караваев.

Он указал, что более 90% продовольственных товаров на полках магазинов в России – отечественная продукция.

Кроме того, по его словам, поставки непродовольственных товаров во многом переориентированы на дружественные страны.

В свою очередь Минтранс России добавил, что запрет Польши на проезд российских грузовиков не повлияет на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях.