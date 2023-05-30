Турция и США обсудили членство Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс и зерновая сделка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, Блинкен поздравил Чавушоглу с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также обсудил с ним подготовку к будущему заседанию стратегического механизма между Анкарой и Вашингтоном, сотрудничество в оборонной сфере, нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые», которая входит в правящую коалицию, Омид Нурипур заявил, что руководству Турции стоит изменить свой подход к вопросу присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу после победы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.