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Макрон отчитал премьер-министра Франции Элизабет Борн

Parisien: Макрон отчитал своего премьера Борн за резкие высказывания в адрес партии Ле Пен

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал премьер-министра Элизабет Борн за ее резкие высказывания в адрес крайне правой партии «Национальное объединение». Об этом сообщает Parisien.

Источники издания утверждают, что во время заседания совета министров 30 мая Макрон предостерег премьера от использования «моральных суждений», назвав ее высказывания «словами из 1990-х годов».

«Необходимо дискредитировать «Национальное объединение», указывая на основополагающие моменты и на непоследовательности», — цитируют Макрона собеседники издания.

В публикации подчеркивается, что Макрон подразумевал экономическую программу Марин Ле Пен, а также союзы с «нелиберальными» политиками, как премьер-министр Италии Джорджи Мелони, что, по его словам, является «убийственной совокупностью».

Ранее Ле Пен заявила, что правительство Франции превращается в администрацию. 

Ле Пен полагает, что действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону и его министрам «больше нечего сказать» перед лицом нынешнего политического кризиса.

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