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Путин: Украиной руководит Запад для борьбы с РФ

Президент Путин заявил, что Запад создал из Украины «антироссию»

Российский президент Владимир Путин заявил, что территорией, которая называется Украиной, руководили связанные с Западом люди, создававшие там «антироссию». Об этом он сообщил на выставке, посвященной креативной экономике, передает РИА Новости.

«Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией антироссию», — сказал глава государства.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что идеи стран Африки по урегулированию украинского конфликта нужно рассматривать в рамках противостояния Запада и России, а заодно и против Китая.

До этого стало известно, что китайцы испытывают обиду на Запад за колоссальное давление на Пекин и Москву. Такое мнение выразил политолог-китаист Алексей Маслов, комментируя новость о том, что 80% жителей КНР назвали США и европейские страны основными виновниками конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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