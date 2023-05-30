Путин: Киев выбрал путь запугивания граждан России

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина выбрала путь запугивания граждан России и назвал это явным признаком террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажный дом в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

Также Путин заявил, что власти Киева посредством утренней атаки нескольких беспилотников ВСУ на Московский регион пытаются спровоцировать Вооруженные силы России на аналогичные действия.