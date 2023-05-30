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Госдума приняла закон, смягчающий наказание за преступления для сотрудников МВД

ГД исключила совершение преступлений сотрудниками МВД из числа отягчающих обстоятельств

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Пресс-служба МВД России/РИА «Новости»

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому из числа отягчающих наказание обстоятельств убирается совершение умышленного преступления сотрудником Министерства внутренних дел. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения
законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что из ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) исключается положение, признающее отягчающим обстоятельством «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел». Авторами законопроекта выступили депутаты от КПРФ.

По их мнению, внедрение этого изменения позволит «восстановить логику законодательного регулирования и избежать подчеркивания недоверия к сотрудникам органов внутренних дел РФ».

«Принадлежность правонарушителя к данным структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», — указывается в документе.

В феврале Госдума одобрила исключение службы в МВД из отягчающих преступление обстоятельств.

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