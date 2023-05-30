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В Турции альянс с партией Эрдогана получил подавляющее большинство в парламенте

Альянс во главе с правящей партией Эрдогана в Турции получил 323 места из 600 в парламенте

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Olivier Matthys/AP

«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана получил 323 места из 600 в парламенте республики. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на информацию главы Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмета Енера.

«В парламенте 28-го созыва АКР получила 268 мест, Партия националистического движения — 50, партия Yeniden Rifah — 5 мест», — указывается в сообщении.

В материале отмечается, что три вышеуказанные партии входят в «Республиканский альянс» и таким образом суммарно получили 323 места в 600-местном парламенте.

По информации Енера, окончательные итоги президентских выборов уже отправлены на публикацию в официальные правительственные источники.

Ранее ЦИК Турции объявил о победе действующего президента страны Эрдогана во втором туре президентских выборов.

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