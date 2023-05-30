Вучич отказался от поездки в Братиславу из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил об отмене поездки в Братиславу из-за обострения ситуации на севере Косово и Метохии. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Я отменяю поездку в Братиславу, я остаюсь со своими людьми и нашими солдатами. Сербия победит!» — сказано в сообщении главы государства.

30 мая Вучич в социальных сетях заявлял, что Сербия старается сохранить стабильность в регионе. Он также добавлял, что Белград требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае.

Ранее глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи выступила с обвинениями в адрес Вучича в организации беспорядков, нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов, происшедших на севере края.

Накануне тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между жителями и силовиками.