Польша призвала ЕС наложить санкции на Белоруссию

Посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось призвал ЕС последовать ее примеру и наложить санкции на Белоруссию. Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе, передает Reuters.

По его словам, Польша проинформировала европейское сообщество о наложении санкций на 365 представителей белорусского режима, белорусских и российских фирм. Также Варшава планирует наложить запрет на пересечение границы белорусскими и российскими грузовиками.

Ранее сообщалось, что Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, и 15 граждан России. Об этом сообщила пресс-служба польского МВД.

Отмечается, что белорусы попали в санкционный список в ответ на приговор журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту. Белорусский суд 8 февраля приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК).