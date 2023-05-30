Приштина не согласилась увольнять албанских мэров на севере Косово

Администрация премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти не приняла требование президента Сербии Александара Вучича об увольнении албанских мэров на севере края. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя управленческих структур непризнанной республики.

Представитель косовского правительства Перпарим Крюэзиу заявил, что мэры останутся на своем месте. Он назвал их кандидатуры единственными, кто имеет право занимать эти посты.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

30 мая косовские сербы вновь собрались перед зданиями муниципалитетов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе, однако требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае.