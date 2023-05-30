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Посол Макеев рассказал, что Киев ждет от Германии в вопросе принятия Украины в НАТО

Посол Макеев: Украина ждет от Германии ведущей роли в вопросе принятия страны в НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Посол Украины при НАТО Алексей Макеев заявил, что киевские власти ожидают от Германии ведущей роли в процессе принятия страны в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил в эфире телеканала RTL, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем от Германии ведущей роли и здесь, в июле в Вильнюсе, что Германия станет одной из тех активных стран, которые дадут Украине конкретный план по предоставлению членства в НАТО,» — сказал Макеев.

По словам дипломата, Киев должен получить временной план и список конкретных шагов, которые нужны для вступления государства в альянсе.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что приглашение Украины в Североатлантический альянс поспособствует разрешению конфликта. Он назвал вступление страны в НАТО «реальностью, в которой нуждается весь мир», в частности, Европа.

До этого сообщалось, что страны Североатлантического альянса не достигли согласия по вопросу вступления Украины в НАТО. По данным СМИ, ряд стран НАТО призывает других членов военного блока предложить Украине график вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе.

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