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Евросоюз может принять меры в отношении Польши из-за закона о «влиянии России»

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС может принять меры против Польши из-за закона о «влиянии России»

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Европейский союз в настоящее время изучает решение польских властей о создании комиссии по изучению «влияния России». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующая комиссия без обращения в суд может лишить жителей страны быть избранными на государственные должности.

»Еврокомиссия проанализирует это и примет меры, при необходимости», — сказал он.

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на безопасность государства в период с 2007 по 2022 год. Польский премьер Матеуш Моравецкий надеялся, что как можно больше стран Европейского союза захотят создать соответствующую комиссию.

Ранее в Госдепартаменте Соединенных Штатов сообщали, что принятый в Польше закон о создании комиссии по изучению влияния России беспокоит Вашингтон.

30 мая Европейская народная партия считала, что польский закон о расследовании «влияния России» направлен против оппозиции Польши. Крупнейшая партия Европарламента намерена потребовать обсуждения этого закона в ЕП.

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