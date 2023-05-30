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В Кремле оценили работу ПВО после атаки на Москву

Песков похвалил работу системы ПВО при атаке беспилотников на Москву

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы защищенности Москвы после атаки беспилотников. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

«Не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Могу повторить, что система ПВО сработало хорошо», — сказал представитель Кремля.

Песков также не стал отвечать на вопрос, к чему должны быть готовы граждане после такой атаки.

«Все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать», — добавил он.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Уточнялось, что три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

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Атака беспилотников на Москву
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