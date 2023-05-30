В России могут запретить видеосъемку полетов БПЛА

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время может быть принят закон, по которому всех снимающих полеты беспилотных летательных аппаратов будет ждать уголовная ответственность. Об этом он сказал в комментарии Shot.

При этом он призвал российских граждан в случае обнаружения в небе беспилотника сразу же звонить по номеру 112 и сообщить точные координаты, где конкретно это произошло.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявлял, что атака беспилотников на Москву является актом, который направлен на устрашение населения.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медицинская помощь двум жителям домов рядом с упавшими дронами оказали на месте.