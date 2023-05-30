В Италии пишут о желании Запада завершить конфликт на Украине к концу года

Страны Европейского союза и Соединенные Штаты хотят, чтобы украинский конфликт был завершен к концу 2023 года. Для этого на саммите стран G7 в Хиросиме обсуждались способы достижения «справедливого мира», пишет итальянская газета La Repubblica.

Авторы материала уверены, что Запад предлагает Киеву пойти на уступки в вопросе предложенного президентом Украины Владимира Зеленского мирного плана.

Источники сообщили, что страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности», которые помогут сдерживать Москву, которые западные политики хотят предложить Киеву в случае договоренности о мире. В рамках поиска «гарантий» Запад выступает за создание Совета НАТО — Украина.

Также в публикации говорится, что у США и Италии подходят к концу ресурсы для помощи Киеву.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина по завершению конфликта на Украине и выдвинул встречные требования Киева к Москве. Для этого, по его словам, необходим немедленный вывод российских войск с Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни также заявлял, что предложения КНР относительно урегулирования конфликта на Украине являются, по его мнению, «частично негативными».