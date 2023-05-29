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Политолог не удивился высказыванию Грэма об «убийствах россиян»

Политолог Кот: американцы не в первый раз высказываются об «убийствах россиян»

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что «смерть русских» — самая удачная трата денег американскими властями в рамках помощи Киеву. Эксперт не удивился такому высказыванию, напомнив, что нечто подобное говорил и экс-глава Белого дома Джордж Буш-младший.

Кроме того, Кот объяснил, почему западные СМИ пытались оправдать Грэма, указав на то, что видео неверно было смонтировано Киевом.

«Монтаж это или не монтаж, слова это или не слова, но действия говорят именно об этом... Если это был монтаж, тогда почему оно [видео] вышло и до тех пор, пока Россия не начала возмущаться, никто даже ухом не повел, никто даже на это не обратил внимания. Я думаю, что здесь все согласовано», — указал политолог.

Он добавил, что США мечтают о том, чтобы россияне перестали существовать.

Тем временем Грэм заявил в своем Twitter, что он крайне рад «гневу» властей РФ из-за его поддержки Украины.

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