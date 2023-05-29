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В канадском Галифаксе ввели режим ЧС и эвакуируют жителей

В канадском городе Галифакс объявили режим ЧП и начали эвакуацию граждан из-за лесных пожаров

В канадском городе Галифакс ввели режим чрезвычайного положения и уже сутки ведут эвакуацию жителей из-за масштабных лесных пожаров, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что из-за лесных пожаров в городе прекратилось энергоснабжение, а несколько школ были закрыты. Для жителей, которым было предписано эвакуироваться, было выделено временное жилье. Власти города подчеркнули, что эвакуация является обязательной.

Крупный пожар уже распространился на десятки домов.

Ранее издание The New York Times писало, что лесные пожары в Канаде сокращают добычу нефти и вредят нефтегазовой отрасли.

В публикации отмечается, что под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается около 2,7 млн баррелей нефти в сутки. По данным энергетической консалтинговой фирмы Rystad Energy, возгорания привели к тому, что крупнейшие игроки рынка объявили о сокращении добычи. Речь идет о снижении как минимум на 240 тыс. баррелей в сутки.

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