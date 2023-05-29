Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Аландских островах снова напали на российское консульство

Ilta-Sanomat: консульство России на Аландских островах снова подверглось нападению

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Консульство России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) снова подверглось нападению. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на полицию.

По ее информации, на российское консульство в Мариехамне, административном центре Аландских островов, напали в минувшие дни. Как сообщает издание, полиция островов задержала одного человека поздно вечером в воскресенье, 28 мая, после того, как около семи человек устроили протестную акцию перед зданием консульства РФ в Мариехамне.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в Мариехамне на территорию российского загранучреждения было брошено взрывное шумовое устройство, а также иные предметы.

В связи с этим председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, а также запросить в МИД России информацию, необходимую для следствия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях