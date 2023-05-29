На Аландских островах снова напали на российское консульство

Консульство России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) снова подверглось нападению. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на полицию.

По ее информации, на российское консульство в Мариехамне, административном центре Аландских островов, напали в минувшие дни. Как сообщает издание, полиция островов задержала одного человека поздно вечером в воскресенье, 28 мая, после того, как около семи человек устроили протестную акцию перед зданием консульства РФ в Мариехамне.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в Мариехамне на территорию российского загранучреждения было брошено взрывное шумовое устройство, а также иные предметы.

В связи с этим председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям лиц, причастных к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, а также запросить в МИД России информацию, необходимую для следствия.