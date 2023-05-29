Эксперты оценили конкурентность на выборах в Татарстане, Забайкалье и Ненецком АО

Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) отметили высокий уровень конкуренции на муниципальных выборах, состоявшихся 28 мая в Татарстане, Ненецком автономном округе и Забайкальском крае. В обзоре, представленном на сайте организации, говорится об «активности парламентских и непарламентских партий, одержавших победу».

Оценивая прошедшие в Татарстане выборы, доктор социологических наук, заведующий кафедрой «Государственного управления, истории, социологии» Казанского национального исследовательского технологического университета Андрей Тузиков констатировал, что «представительность и конкурентность выборов были в целом обеспечены».

«В среднем на один депутатский мандат претендовало 6 кандидатов. На уровне региональных выборов приняли участие выдвиженцы пяти политических партий — четырех парламентских (КПРФ, ЛДПР, СР, Новые люди), а также Партии Роста», — отметил эксперт.

По его словам, относительно невысокая явка на выборах в Государственный совет Республики Татарстан объясняется промежуточным характером выборной кампании, сезонностью голосования, совпавшего с началом периода отпусков и завершением учебного года в образовательных учреждениях, а также отсутствием кандидата от основной политической партии в регионе «Единой России».

Эксперт также отметил высокий уровень контроля за выборами со стороны наблюдателей и представителей СМИ.

Говоря о ситуации в Ненецком автономном округе, член Российской ассоциации политических консультантов, эксперт НОМ Людмила Дуркина назвала состоявшиеся выборы в Приморско-Куйском сельсовете по-настоящему конкурентными.

Она отметила, что на 10 мандатов там были зарегистрированы кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России-Патриотов-За правду» и «Единой России», а также три самовыдвиженца.

Семь мандатов, полученные партией «Единая Россия — следствие постоянной избирательной стратегии ЕР: выдвижение максимального количества кандидатов на замещение всех мандатов, активная агитационная кампания и узнаваемость», — объяснила итоги выборов эксперт.

Конкурентными, по мнению председателя правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Романа Амплеева, были также муниципальные выборы в Забайкалье.

Проигрыш кандидата от ЕР — первого замглавы Каларского муниципального округа Натальи Корбут эксперт объяснил тем, что политик живет здесь недавно.

«Каларский округ — это территория, где проходит БАМ. Тут особый уклад, много тех, кто живет со времен строительства железной магистрали и здесь нужно иметь особый талант, чтобы построить отношения с местными жителями, если хотите, понравиться людям», — прокомментировал кампанию эксперт.