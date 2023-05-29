Пресс-секретарь Токаева раскрыл содержание переданной ему записки Путина

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай рассказал о чем была записка, которую российский лидер Владимир Путин передал казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Желдибая, в записке, на которую обратили внимание журналисты, был ответ российской стороны на вопрос о доступе компаний-грузоотправителей из Казахстана к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

По словам пресс-секретаря, правительство РФ считает, что товары, пункт назначения которых находится на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом. При этом к тем товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.

Ранее Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

До этого Путин провел телефонные переговоры Токаевым и поздравил его с 70-летием.

9 мая пресс-секретарь президента Казахстана Желдибай сообщал, что Токаев и Путин провели обстоятельный разговор в Москве и обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран.