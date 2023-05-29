В МИД России заявили, что у Кении есть понимание ситуации на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва подробно изложила президенту Кении Уильяму Руто оценку ситуации на Украине. Лавров заявил журналистам, что Найроби имеет понимание происходящего. Видеозапись размещена на YouTube российского МИД.

Лавров отметил, что обменялся с кенийским лидером мнениями о ситуации на Европейском континенте, поскольку именно в этом контексте президент Руто рассматривал и происходящее вокруг Украины.

«Мы подробно изложили нашу оценку той ситуации, которая сложилась в результате многолетней линии Запада на создание прямых угроз безопасности Российской Федерации, на уничтожение всего русского, истории нашей совместной, и дискриминации русскоязычных граждан Украины», — сказал дипломат.

Глава российского МИД отметил, что Кения выразила признательность за подробный разговор на эту тему.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Кению в рамках африканского турне, которое приурочено к предстоящему в июле в Санкт-Петербурге форуму «Россия – Африка».