Захарова обратилась к сенатору Грэму после слов о смертях русских

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова предложила сенатору США Линдси Грэму разъяснить слова о том, что «русские умирают» и «США еще никогда не тратили деньги так удачно». Свое обращение к сенатору Захарова опубликовала в Telegram-канале.

Дипломат указала на то, что американские и британские СМИ сейчас пытаются убедить российскую сторону в том, что заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста и смонтировано киевским режимом. Однако, по словам Захаровой, при этом не прозвучало никакого осуждения в отношении Киева.

«Но я хочу предложить, по-моему, неплохой вариант. Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой (на улице Банковой в Киеве расположена администрация президента Украины. — «Газета.Ru»), считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает — у него есть для этого все возможности сделать заявление», — написала представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Грэм может записать короткий ролик с разъяснениями на свой телефон, после чего все узнают, «что же произошло на самом деле».

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма по делу о высказываниях об убийстве россиян.

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал видео его встречи с сенатором США. На нем Линдси Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». Позднее агентство Reuters, которое ознакомилось с полной версией видеоролика, отмечало, что указанные заявления были произнесены в разных контекстах.