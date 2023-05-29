Посол США в Косово призвал избегать применения силы на севере края

Посол Соединенных Штатов в самопровозглашенном Косово Джеффри Ховеньер заявил, что ситуация на севере вызывает глубокую тревогу. Как сообщает Kosovo online такое заявление он сделал после встречи с президентом Косово Вьосой Османи.

Он также подчеркнул, что важно не допустить эскалации ситуации. Ховеньер отметил важность того, чтобы служащие входили в административные здания без применения силы.

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии 29 мая блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края. Сербы собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, чтобы требовать отзыва новоизбранных албанских мэров.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что руководство страны не допустит жертв среди косовских сербов из-за провокационных действий новоизбранных властей. Глава МО Сербии Вучевич заявил о развертывании армии у административной линии с Косово.

26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в центре Европы зреет большой взрыв в связи с ситуацией вокруг непризнанной республики Косово.