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Лавров предупредил о «большом взрыве» в Европе из-за Косово

Глава МИД РФ Лавров: в центре Европы зреет большой взрыв в связи с ситуацией вокруг Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в центре Европы зреет большой взрыв в связи с ситуацией вокруг непризнанной республики Косово.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ», — сказал Лавров журналистам.

Он назвал тревожной ситуацию вокруг Сербии и Косово.

По мнению дипломата, страны Запада взяли курс на «тотальное подчинение всех». Но для решения косовской проблемы требуется геополитическое решение, которое обеспечивало бы «равную неделимую безопасность для всех государств», в частности в Европе, указал Лавров.

Это решение, по словам главы МИД РФ, должно означать, что никакой военный блок, включая Североатлантический альянс, не имеет права претендовать на доминирование в европейском регионе.

Утром 26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их. В это время им противостояли местные жители. Президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово.

28 мая сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово достигла максимума и может обернуться вооруженным конфликтом.

29 мая портал Kosovo online информировал, что силы контингента НАТО в Косово и Метохии блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере края. Несколько сотен людей собрались перед зданиями органов местной власти на севере края, чтобы требовать отведения полиции Косово и отзыва новоизбранных албанских мэров.

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