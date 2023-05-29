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В МИД РФ осудили западные СМИ за попытку оправдать слова сенатора Грэма об убийстве русских

В МИД РФ назвали позором попытки оправдать сенатора Грэма после слов об убийстве русских

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

В Министерстве иностранных дел России назвали нелепым оправданием информацию о том, что произнесенная американским сенатором Линдси Грэмом слова о том, что «русские умирают» и «США еще никогда не тратили деньги так удачно», были вырваны из контекста. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале МИД РФ.

«В ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее. <...> Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что попытка США оправдаться обречена на провал и «отмыться» от таких слов уже невозможно.

В МИД напомнили, что это не первый подобный случай. В качестве примера министерство привело цитату официального представителя Пентагона Джона Кирби — «Россия продолжит отправлять военнослужащих домой в мешках для трупов» и других высказывания американской политэлиты.

«Вся эта история с трусливыми оправданиями и нелепыми попытками выгородить Линдси Грэма – еще один удар по и без того поблекшей репутации «Рейтер», и «Би-би-си», которым пришлось выкручиваться и за Вашингтон, и за Киев», — подытожили в МИД РФ.

29 мая Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Грэма по делу о высказываниях об убийстве россиян.

Это произошло после того, как офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал видео его встречи с сенатором Грэмом. На нем сенатор произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». Позднее агентство Reuters, которое ознакомилось с полной версией видеоролика, отмечало, что указанные заявления были произнесены в разных контекстах. В офисе президента Украины подтвердили агентству, что запись была смонтирована. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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