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В Варшаве захотели выяснить, почему польские офицеры «пили водку» на «Авроре»

Польские депутаты поспорили при обсуждении проекта о комиссии по изучению влияния России

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Depositphotos

Польские депутаты поспорили, обсуждая законопроект о создании комиссии по изучению «влияния России» на Польшу. Об этом сообщает издание wPolityce.

Издание отмечает «горячее обсуждение» в эфире польского телеканала TVP представителями правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и оппозиции законопроекта «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах».

«У нас были офицеры контрразведки на знаменитом корабле «Аврора». Они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена PO-PSL они тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?» — сказал депутат от PiS Доминик Тарчинский.

Он отметил, что деятельность различных средств массовой информации и фондов, газовые контракты с Российской Федерацией, «фотографии русских агентов с польскими», связи тех, «кто пил водку», — все это является причинами, по которым нужно создать указанную комиссию.

В свою очередь депутат от оппозиционной «Польской крестьянской партии» (PSL) Павел Бейда сравнил эту комиссию с «псевдосудом» и заявил, что ее возможное создание является «совершенно неконституционным». Депутат назвал происходящее «абсолютной наглостью».

«Удивительное начало мракобесия и диктатуры», — сказал Бейда.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на интервью бывшего главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека, который утверждал, что страной могут управлять пророссийские политики. Пушков заявил, что польские элиты больны «русофобией и шпиономанией».

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