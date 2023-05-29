Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров прибыл в Кению в рамках африканского турне

Визитом в Кению началось очередное турне Сергея Лаврова по африканскому континенту, передает ОТР. Оно приурочено к предстоящему в июле в Санкт-Петербурге форуму «Россия – Африка».

Руководитель внешнеполитического ведомства ночью прибыл в Найроби. У трапа самолета его встретила внушительная делегация. На понедельник запланирован ряд встреч с руководством страны.

А уже 1 июня Лавров примет участие в совещании глав МИД государств БРИКС, которое пройдет в Кейптауне. Там встретятся представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях