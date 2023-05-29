Лавров прибыл в Кению в рамках африканского турне

Визитом в Кению началось очередное турне Сергея Лаврова по африканскому континенту, передает ОТР. Оно приурочено к предстоящему в июле в Санкт-Петербурге форуму «Россия – Африка».

Руководитель внешнеполитического ведомства ночью прибыл в Найроби. У трапа самолета его встретила внушительная делегация. На понедельник запланирован ряд встреч с руководством страны.

А уже 1 июня Лавров примет участие в совещании глав МИД государств БРИКС, которое пройдет в Кейптауне. Там встретятся представители Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.