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Сторонница Кылычдароглу поздравила Эрдогана с победой

Соратница Кылычдароглу по оппозиции поздравила Эрдогана с победой на выборах

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Murad Sezer/Reuters

Соратница единого кандидата от оппозиции на прошедших в Турции президентских выборах Кемаля Кылычдароглу, лидер Хорошей партии Мерал Акшенер поздравила с победой на них действующего главу республики Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает ее. Об этом сообщает ТАСС.

«Поздравляю Эрдогана с переизбранием, по неофициальным данным, на пост президента», — подчеркнула Акшенер.

Она также выразила надежду на то, что данный выбор граждан пойдет во благо турецкого народа, и напомнила, что необходимо извлечь выводы из результатов данной политической гонки.

По ее словам, одна из главных проблем, с которой сталкивается Турция, это экономическая ситуация, поэтому необходимо неотложно заняться ее решением.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации. 

До этого стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили Эрдогана с победой во втором туре выборов.

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Выборы в Турции
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