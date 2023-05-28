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Партия Эрдогана призвала «зрело» отнестись к итогам выборов

Партия Эрдогана назвала второй тур выборов в Турции «праздником демократии»

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Yves Herman/Reuters

Партия справедливости и развития (ПСР), в которой председательствует текущий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвала проходящие в стране президентские выборы «праздником демократии», призывая к «зрелому» отношению к итогам голосования. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь ПСР Омер Челик.

«Победителем будет вся Турция. Никто из наших граждан не должен быть обижен и расстроен. Ни один гражданин не будет проигравшим. Давайте встретим результаты выборов со зрелостью и поздравим друг друга с укреплением нашей демократии», — говорится в сообщении.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. В первом туре, который состоялся 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер говорил, что второй тур выборов президента республики проходит без инцидентов. Он отметил, что результаты второго тура планируется подсчитать в более короткие сроки.

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Выборы в Турции
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