Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции сообщили, кто лидирует на выборах после обработки почти 99% бюллетеней

ЦИК Турции: Эрдоган лидирует на президентских выборах после обработки 99% бюллетеней

close
100%
Yves Herman/Reuters

Центральная избирательная комиссия Турции сообщила, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов главы государства после подсчета около 99% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 47,79%, передает ТАСС.

В то же время оппозиционные турецкие СМИ сообщают, что после обработки 97,69% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,48% голосов. По их данным, Эрдоган уступает своему оппоненту в крупнейших городах Турции, однако в большинстве регионов преимуществом пользуется действующий глава государства.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набрали равное количество голосов после обработки почти 85% бюллетеней во втором туре выборов главы государства.

Второй тур президентских выборов начался в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. К настоящему моменту избирательные участки уже закрылись. Сейчас продолжается подсчет голосов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях