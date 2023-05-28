В Турции сообщили, кто лидирует на выборах после обработки почти 99% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия Турции сообщила, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре выборов главы государства после подсчета около 99% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 47,79%, передает ТАСС.

В то же время оппозиционные турецкие СМИ сообщают, что после обработки 97,69% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,48% голосов. По их данным, Эрдоган уступает своему оппоненту в крупнейших городах Турции, однако в большинстве регионов преимуществом пользуется действующий глава государства.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу набрали равное количество голосов после обработки почти 85% бюллетеней во втором туре выборов главы государства.

Второй тур президентских выборов начался в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. К настоящему моменту избирательные участки уже закрылись. Сейчас продолжается подсчет голосов.