ЦИК Турции без проблем получает информацию о выборах

Центральная избирательная комиссия Турции не испытывает сложностей с получением данных по итогам голосования во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Ахмета Йенера.

«Проблем с поступлением новой информации нет», — отметил глава ЦИК, добавляя, что они получили «25% информации по итогам выборов».

Также он призвал дождаться предварительных итогов голосования с их стороны.

28 мая в Турции завершился второй тур президентских выборов. Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер рассказал, что голосование прошло спокойно, проблем не выявлено.

Граждане выбирают между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.

ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре.