Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер конгресса США рассказал о вероятной потере поста из-за договоренностей по госдолгу

Маккарти заявил, что не беспокоится о потере своей должности из-за сделки по госдолгу

close
100%
Jon Cherry/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что он «нисколько» не беспокоится о потере своего поста в результате соглашения о потолке госдолга, которое он обговорит с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.

До этого Маккарти заявил, что в воскресенье, 28 мая, планирует окончательно согласовать с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка американского госдолга.

Также стало известно, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса США на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов.

Отмечается, что республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

Накануне газета The Washington Post перечислила ключевые события, которые довели госдолг США до $31 трлн. В частности, это войны в Ираке и Афганистане, а также последствия от пандемии коронавируса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях