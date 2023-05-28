Спикер конгресса США рассказал о вероятной потере поста из-за договоренностей по госдолгу

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что он «нисколько» не беспокоится о потере своего поста в результате соглашения о потолке госдолга, которое он обговорит с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters.

До этого Маккарти заявил, что в воскресенье, 28 мая, планирует окончательно согласовать с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка американского госдолга.

Также стало известно, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса США на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов.

Отмечается, что республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

Накануне газета The Washington Post перечислила ключевые события, которые довели госдолг США до $31 трлн. В частности, это войны в Ираке и Афганистане, а также последствия от пандемии коронавируса.