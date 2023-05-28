Кличко объяснил вибрацию, которую слышали ночью жители Киева

Вибрация, которую могли почувствовать жители Киева в ночь на воскресенье, 28 мая, связана с транспортировкой оружия к фронту. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, поставляемое оружие довольно «мощное».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях заявил, что после атак города в ночь на 28 мая загорелась крыша склада. Он уточнил, что в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша здания трехэтажного складского помещения.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий.

Днем в воскресенье, 28 мая, стало известно, что в Деснянском районе Киева произошло сильное возгорание в лесном массиве. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.