Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал в воскресенье своих сторонников на избирательных участках охранять урны для голосования до подведения итогов второго тура президентских выборов. Об этом он написал в Twitter.

«Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов», — написал он.

По его словам, «настало время защитить волю народа».

Избирательные участки во втором туре выборов президента Турции закрылись в воскресенье, 28 мая, в 17:00 по локальному времени.

В 17:01 местные избирательные комиссии приступили к вскрытию урн для голосования. Все голоса считают вручную. Голосование в 81 провинции страны прошло без значительных нарушений и происшествий на фоне усиленных мер безопасности. Об этом сообщили в турецком ЦИК.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане республики выбирали между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.