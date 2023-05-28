Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении избирательного участка в Стамбуле, где он голосовал на выборах главы государства во втором туре, раздавал там деньги подросткам. Как сообщает ТАСС, в руках у него были купюры достоинством 200 лир (около 800 рублей).

Эрдоган пробыл на участке в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула около часа. Район с утра был оцеплен полицией. У участка собрались люди, которые скандировали лозунги в поддержку действующего турецкого лидера.

Ранее генеральная прокуратура Стамбула заявила, что турецкие силы безопасности задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента Турции.

До этого глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщал, что второй тур выборов президента республики проходит без инцидентов. Он отметил, что ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре, который состоялся 14 мая.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.