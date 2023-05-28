Лукашенко рассказал о ситуации с ядерным оружием и перспективами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что если «кто-то переживает», то следовало бы вступить в союз с Россией и Белоруссией и тогда «будет ядерное оружие на всех». Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Если кто-то переживает — не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией», — подчеркнул белорусский глава государства.

По словам Лукашенко, сделать это просто, вступив в союз с участием Минска и Москвы, тогда «ядерное оружие будет на всех».

Ранее в МИД РФ ответили на критику Японии по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии.

Также Лукашенко сообщал о начале перемещения ядерного оружия России на территорию Белоруссии. На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие уже на территории Белоруссии, президент республики ответил «возможно».