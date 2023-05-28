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В Зимбабве рассказали о вкладе россиян в развитие туризма в стране

Замминистра туризма Зимбабве Рводзи отметила вклад россиян в развитие отрасли в стране

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Shutterstock

Заместитель министра окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи заявила РИА Новости, что туристы из России внесли значительный вклад в развитие туризма стране.

«На данный момент мы наблюдаем значительный рост доходов от туристической сферы», — сказала Рводзи, добавив, что, по ее информации, значительный вклад в это внесли именно российские туристы.

Она отметила, активно развивается именно бизнес-туризм. Замминистра пояснила, что предприниматели приезжают в Зимбабве для заключения сделок с нашим правительством, а заодно и посещают достопримечательности.

По словам Рводзи, у Хараре большие ожидания от развития сотрудничества в этой сфере с Москвой.

В марте этого года в правящей партии Зимбабве предложили оплачивать поставки российской нефти местной национальной валютой — зимбабвийскими долларами.

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