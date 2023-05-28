В Италии верят в будущее Украины и Рим готов дальше поддерживать Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Украина сможет «возродиться», став процветающей страной и вскоре переживет «экономическое чудо». Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Во время интервью глава итальянского правительства уточнила, что страна планирует делать свой вклад в «процветание» Украины.

«Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе — в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться...» — добавила Мелони.

Также премьер подчеркнула, что в Риме в конце апреля прошла конференция, посвященная восстановлению Украины, в мероприятии участвовали итальянские и украинские предприятия.

Ко всему прочему, политик заверила, что Италия в отношении Украины «продолжит действовать в полном соответствии с линией европейских союзников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил премьер-министру Италии о необходимости усилить систему ПВО страны.