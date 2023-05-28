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Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана и отметил авторитет Баку

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин в ней отметил, что Азербайджан добился «впечатляющих успехов в экономической и социальной областях». По его словам, Баку «пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене», а также «играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки».

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Баку вышли на новый уровень взаимодействия между союзниками.

Ранее Алиев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия Москвы в нормализации отношений Баку и Еревана. 25 мая в Кремле состоялись трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас сложно спрогнозировать подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. При этом он отметил, что «сейчас во многом поменялись обстоятельства и концептуально они позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора».

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