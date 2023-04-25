Совфед поддержал закон об ужесточении наказания за вовлечение детей и подростков в курение

Комитет Совета Федерации по социальной политике единодушно поддержал закон об ужесточении наказания за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Актуальность его принятия, мне кажется, не вызывает никаких сомнений», — заявил член комитета Андрей Чернышев.

Он указал, что проект заключения комитета с рекомендацией Совету Федерации одобрить закон уже полностью подготовлен.

Согласно нововведению, на территории РФ вводится запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и соединений, усиливающих зависимость от курения. Также определяется минимальная стоимость на подобную продукцию.

Кроме того, такие товары нельзя будет продавать на массовых мероприятиях и реализовывать дистанционным способом. Таким образом, вейпы останутся только в розничных магазинах, но и там их уберут с витрин.

В январе депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет после смерти школьника. Около погибшего лежало несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет.